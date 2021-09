Man gewond naar ziekenhuis na steekpartij midden op straat in Ede, arrestatieteam valt woning binnen

VIDEOEDE - Op de Rembrandtlaan in Ede heeft zaterdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een man is daarbij gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond rond 18.30 uur plaats in het zuiden van Ede. Volgens omstanders zou een man meerdere keren zijn gestoken door een ander persoon. Midden op de Rembrandtlaan staat een auto stil. Ernaast ligt een plas bloed. Over de precieze toedracht van het incident is nog weinig duidelijkheid.

Hulpdiensten rukten massaal uit nadat de melding van de steekpartij binnenkwam. Meerdere politiewagens en een ambulance zijn aanwezig op de Rembrandtplaan. De politie heeft het gebied rondom het incident afgesloten en doet onderzoek.

Arrestatieteam doet inval

Ook is er een arrestatieteam aanwezig, omdat iemand - mogelijk de dader - zich in een woning verscholen hield. Het arrestatieteam is de woning inmiddels binnengevallen en heeft één persoon gearresteerd.

Mogelijk is de man is een bekende van de politie. Eerder deze week viel een arrestatieteam dezelfde woning namelijk al binnen nadat een bewoner een aantal agenten had bedreigd met een mes. De agenten waren in eerste instantie naar de woning gekomen vanwege klachten over geluidsoverlast.

Het slachtoffer van de steekpartij is behandeld door ambulancepersoneel en met spoed naar het nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of hij in levensgevaar is.

Op de Rembrandtlaan in Ede heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden