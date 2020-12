Man met arm bekneld in machine bij bedrijfsongeval op boerenerf in Barneveld

Het ongeluk gebeurde rond 14.15 uur. De man kwam met zijn arm vast te zitten in een machine. Hulpdiensten rukten massaal uit vanwege het ongeluk.



Er kwamen vier brandweerwagens, twee ambulances en een traumahelikopter ter plaatse. Er moest een gespecialiseerd bedrijf komen om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Dat is na ongeveer een uur gelukt, de man is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.



Hoe het kan dat de man knel kwam te zitten, is nog niet duidelijk.