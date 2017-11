Marcel Boekhoorn in één jaar 200 miljoen euro rijker

Fiets- en voetpontjes verpulveren opnieuw records

10:01 DRUTEN - Het succes van de fiets- en voetveertjes in het rivierengebied houdt maar niet op. Ook dit jaar is weer een recordaantal recreanten de Waal, Maas en Rijn overgezet. Recreatiebedrijf Uiterwaarde - dat de tien pontjes exploiteert - is zelf ook verbaasd over de gebruikersaantallen.