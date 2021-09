Martin (27) ziet de nieuwe Bond vannacht al voor de derde keer: ‘Zeker een van de betere 007-films ooit’

Wel geweld bij diefstal, maar geen ‘diefstal met geweld’: Veenenda­ler (23) krijgt lagere straf

29 september VEENENDAAL/EDE - Een 23-jarige Veenendaler heeft van de rechtbank veertig uur taakstraf gekregen voor een diefstal in de buurt van Ede. Ook moet hij 400 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Dat is een lagere straf dan was geëist, want hoewel er geweld bij de diefstal is gebruikt, is ‘diefstal met geweld’ volgens de rechtbank toch wat anders.