Maui Malini heeft een volle agenda: ‘We zijn heel snel een goede vriendengroep geworden en dat zie je op het podium’

kunst in de valleiIneens duikt de band Maui Malini rond de Bennekomse zangeres Maui Pracht (17) overal op. Aan optredens geen gebrek voor Maui Malini. De afgelopen tijd stond de band onder meer op het podium tijdens Ede-Wageningen ontspoort in Astrant in Ede, Folk uit Wageningen in de Grote Kerk en het Breekjaar Festival in Amsterdam.

‘Alles aannemen’ is haar credo. ,,Soms treed je ergens op voor tien man, onder wie je eigen ouders. Maar er kan toch één persoon bij zitten die ervoor zorgt dat je weer een stapje verder komt. Later kun je altijd nog selectief worden” verklaart Maui Pracht.

Maui Pracht volgt een muziekopleiding aan Rijn IJssel in Arnhem en begon in coronatijd muziek te maken met een drummer, bassist en gitarist die ze kende van haar theatergroep. De naam Maui Malini verwijst niet alleen naar haarzelf, maar ook naar haar oma. ‘Malini’ is haar voornaam, maar haar roepnaam is Bea. Ik vond het zo zonde dat ze ‘Malini’ niet gebruikt, dus doe ik het zelf. Zij vindt dat prachtig.”

Inmiddels telt de band naast zangeres Maui Pracht drie gitaristen, een bassist, een drummer en een pianist. ,,We maken wat we zelf tof vinden. Sommige nummers zijn soul-achtig, andere meer rock of Nederlandstalige alternatieve pop. Ikzelf schrijf het merendeel van de teksten, maar deze zomer gaan we ook met z'n allen aan de slag.”

De bandleden zien elkaar drie à vier keer per week en dat werpt zijn vruchten af. ,,We zijn heel snel een goede vriendengroep geworden en dat zie je op het podium. We hebben veel liefde voor elkaar en de muziek en trekken iedereen daarin mee.”

Volledig scherm De band Maui Malini in actie. © Eigen foto

Maui Pracht heeft grote plannen met de band. ,,Ik zou heel graag willen touren langs de Nederlandse zalen. Ik denk dat het er de volgende zomer wel aan zit te komen.”

Maui Malini treedt zondag in Wageningen op tijdens Gluren bij de Buren om 14.30, 16.00 en 17.30 uur aan de Stationsstraat 26. Zaterdag 9 juli om 13.00 uur is de band in Wageningen te horen op festival Aan Hoger Wal.