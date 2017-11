'Meer controle en hogere boetes nodig tegen mestfraude'

Schoonste wc van het land staat niet meer in Wageningen

13 november WAGENINGEN - De schoonste wc van Nederland staat dit jaar in Leiderdorp, bij het plaatselijke Alrijne Ziekenhuis. Dat is te lezen in de test Nationaal Toiletonderzoek 2017 van vakblad Service Management . Vorig jaar kwam het toilet van Bagels en Beans in Wageningen als schoonste uit de bus. Die wc was zo schoon dat je er kon eten, was toen het motto.