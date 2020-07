Meerdere gewonden bij frontale botsing in Barneveld

Edes evenement Woest & Bijster wordt steeds een beetje groter. En grootser

18:55 BENNEKOM - Woest & Bijster is uitgeroepen tot een evenement met landelijke uitstraling. De gemeente Ede verwacht in het najaar van 2021 maar liefst 50.000 bezoekers. ,,Dat was eigenlijk altijd mijn doel’’, zegt Ellen Bouter, drijvende kracht achter het festival.