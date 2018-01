Meisje uit Ede deed vwo, tot dronken automobilist haar aanreed

ARNHEM – ,,Ik hoop dat hij nooit meer dronken gaat rijden’’, waren de woorden van een 16-jarig meisje vrijdag in de rechtszaal in Arnhem. Het meisje werd anderhalf jaar geleden aangereden door een 45-jarige man uit Ede. Die schudde heftig zijn hoofd bij de voorgelezen verklaring van het slachtoffer. ,,Ik fiets of loop nu alleen nog maar.’’

De vader van het meisje vertelde de rechtbank hoe zijn dochter door het ongeluk hersenletsel opliep en daar nog steeds heel veel last van heeft en mogelijk blijft houden.

Door concentratieproblemen heeft ze al twee jaar gemist van school. Ze was een vwo-leerling, maar zit nu in het speciaal onderwijs. Ze heeft veel last van hoofdpijn, kan slecht op woorden komen en is snel moe. ,,Mijn leven is nu best wel een puinhoop. Ik kan maar af en toe met vriendinnen afspreken”, zei ze in de slachtofferverklaring die haar vader voorleest. Over de gevolgen voor de toekomst wil ze niet nadenken. ,,Dat vind ik eng.”

Drie liter bier

Het ongeluk gebeurde op 19 augustus 2016 ’s middags op de kruising van de Noorder Parallelweg met de Hoorn. De verdachte had ongeveer drie liter bier op, schat hij. Hij was op weg naar Wageningen en zag het meisje dat van rechts kwam niet. ,,Ik heb een black out gehad. Ik zag ineens niks meer. Ik kwam pas bij in het ziekenhuis.”

Spijt

Hij bleek meer dan drie keer zoveel alcohol in zijn bloed te hebben dan is toegestaan. ,,Het spijt me echt ontzettend”, zei hij op de zitting tegen de vader van het meisje. Zijn brommer heeft hij na direct na het ongeluk weggedaan. ,,Ik ben er bang voor geworden.” Hij is verslaafd aan alcohol. Hij wil wel in behandeling, maar kan het niet betalen. Hij staat onder bewind.



De verdachte vertelde dat hij opgroeide in een gezin waar alcohol een grote rol speelde. Zijn moeder werd vermoord, dat houdt hem nog erg bezig.

Quote Mijn leven is nu best wel een puinhoop. Ik kan maar af en toe met vriendinnen afspreken. Slachtoffer ongeval

Werkstraf