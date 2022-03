Mens en Milieu en Forum nieuw in Edese raad: ‘Laten we maar beginnen, ik ben benieuwd’

Erik Wesselius (Mens en Milieu) en Wesley Glasmacher (Forum voor Democratie) zijn met hun partijen nieuwkomers in de Edese raad. The Day After daalt het besef in, ze hebben er vooral zin in.

Eén iemand in de zaal produceerde een ferme juichkreet toen woensdagnacht in beeld verscheen dat Forum met 1205 stemmen één zetel had bemachtigd. ,,Ik was dat niet, wel een enthousiaste partijgenoot”, vertelt Glasmacher. ,,Ik zat op dat moment nog teveel in mijn eigen wereldje, dacht eerst te zien dat het net niet was gelukt. De te groter de opluchting: we doen mee in Ede, fantastisch.”

,,Leden van andere partijen feliciteerden mij, zo hoor dat ook. Lijkt me. Ik wil onze stem laten horen. Maar een schreeuwer ben ik niet. Laten we elkaar leren kennen. Interesse tonen in elkaar, dan hoeft niemand op een eiland te staan. Voor mij is alles nieuws. Maar ik doe het niet alleen. Met twee fractievolgers ga ik eind maart aan de slag in de raadszaal. Ik kijk er naar uit.”

Nog een beetje beduusd

Erik Wesselius (Mens en Milieu) is nog wel een beetje beduusd. ,,Vorig jaar december waren we voor de oprichting van onze club bij de notaris, nog geen drie maanden later pakken we al een zetel. Helemaal op eigen kracht, zonder de back-up van een landelijke partij. Wie had dat gedacht? Wel gehoopt, ja.”

Halverwege de verkiezingsavond was Bennekommer Wesselius nog verre van zeker van zijn zaak. ,,Maar van alle kleintjes kregen wij tenslotte de meeste stemmen (1719). We gaan iets toevoegen aan de Edese raad. We zijn anders dan GroenLinks. Mens en Milieu is niet tegen windmolens, wel tegen die hele hoge en ze moeten op tenminste 1500 meter van woningen geplaatst. Zonnepanelen horen op daken, daar moet snel werk van gemaakt. Laten we maar beginnen, ik ben benieuwd.”

Volledig scherm Wesley Glasmacher gaat voor Forum de Edese gemeenteraad in. © Wesley Glasmacher