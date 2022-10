Met bonnen voor Ede Doet komen plannetjes tot uitvoer: ‘We wilden geen stalen hek. Hout en gaaswerk past beter in Wekerom’

Buurtbewo­ners: ontslui­ting De Dreijen via Generaal Foulkesweg geen goed plan

Universiteitsterrein De Dreijen op de flanken van de Wageningse berg verandert de komende jaren in een bouwput. In verschillende fases verrijzen er tot 2029 ongeveer 630 nieuwbouwwoningen in het gebied. Een heikel punt is de ontsluiting van de nieuwe woonwijk.

5 oktober