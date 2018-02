Minister Van Nieuwenhuizen hoort weinig nieuws in Ede

Van Nieuwenhuizen sprak in het Edese raadhuis met bestuurders en bewoners van de Veluwe. Zo zaten bij haar aan tafel onder anderen wethouders uit Ede, Wageningen, Renkum, Apeldoorn en Voorst, burgemeester René Verhulst van Ede, Gelderse gedeputeerde Josan Meijers en Seger Baron van Voorst tot Voorst, baas van Nationaal Park De Hoge Veluwe. Ze hadden allemaal een of twee inwoners uit hun gemeenten meegenomen.



,,Ik vond het een heel plezierig en openhartig gesprek’’, zei de minister. Nieuwe zaken had ze eigenlijk niet gehoord. ,,Maar het is toch anders als je elkaar in de ogen kijkt en daarin de emotie kunt zien. Ik hoop ook dat de aanwezigen in mijn ogen hebben gezien dat ik mijn opperste best doe om te zorgen voor zo min mogelijk overlast en zo hoog mogelijk overvliegende vliegtuigen.’’



De minister bespeurde bij haar gesprekspartners vooral frustratie over het proces rond de uitbreiding van het vliegveld zoals dat tot nu toe is verlopen en zorgen over de toekomst. ,,We hebben het niet over specifieke routes gehad.’’ Toch wilde ze er wel iets over zeggen. ,,Dat er niet over Gelderland gevlogen gaat worden, lijkt me uitgesloten. En de route over het IJsselmeer (die Ede graag zou zien, red.) is een van de mogelijkheden die soelaas zou kunnen.’’ Ze zegde nog wel toe dat er een zogeheten belevingsvlucht over het gebied komt, zodat de mensen kunnen ervaren hoe het klinkt als er een vliegtuig over komt.