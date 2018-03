Minister: na twee jaar evaluatie laagvliegroutes Lelystad Airport

Die belofte deed de minister maandagochtend op het stadhuis in Apeldoorn. Daar sprak ze met wethouders uit Gelderland en Overijssel en vertegenwoordigers van onder meer Recron, de belangenvereniging voor recreatieondernemers. ,,Ik snap de zorgen over de lage vliegroutes heel goed”, zegt Van Nieuwenhuizen. ,,Daarom heb ik vanochtend bevestigd dat we bij 7.000 vliegbewegingen een evaluatie doen. We gaan goed monitoren hoe hoog er wordt gevlogen en wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor recreatie en toerisme in deze regio. Zo kunnen we na twee jaar kijken of we op de goede weg zijn, wat we kunnen leren en wat er verbeterd kan worden. Dat is belangrijke informatie om mee te nemen bij de herinrichting van het luchtruim.’’

Weerstand

Vorige maand stelde Van Nieuwenhuizen de opening van de nieuwe vakantieluchthaven in Lelystad met een jaar uit. Niet per 1 april 2019, maar ergens in 2020 gaat het nu nog regionale vliegveld vakantievluchten overnemen van Schiphol. De eerste jaren wordt daarbij gebruik gemaakt van laagvliegroutes. Daartegen bestaat in met name Gelderland en Overijssel veel weerstand. De insteek van de minister is om met een ingrijpende herindeling van het luchtruim de laagvliegroutes omhoog te leggen. In 2023 is die operatie afgerond. Tot die tijd mag 'Lelystad' groeien naar 10.000 vliegbewegingen per jaar, na herindeling tot maximaal 45.000.

Bij inwoners en bestuurders leven nog altijd veel zorgen. Zij eisen keiharde garanties dat de laagvliegroutes in de toekomst ook écht omhoog gaan, maar die garanties zijn op voorhand niet te geven. De Edese wethouder Leon Meijer heeft de minister gezegd dat het luchtruim eerst herzien moet worden en de laagvliegroutes omhoog moeten alvorens ‘Lelystad’ te openen. ,,Gelukkig heeft de minister besloten Lelystad Airport met een jaar uit te stellen, maar tegelijkertijd vragen we ons af hoe hard de garanties zijn dat de laagvliegroutes in de toekomst ook echt omhoog gaan’’, aldus Meijer.

Renkums Beekdal

De Wageningse wethouder Dennis Gudden is blij dat Van Nieuwenhuizen met regionale bestuurders in gesprek blijft, maar is ook bezorgd. ,,Door de recente aanpassingen aan de vliegroutes wordt de woonkern Ede ontzien. Dat is hartstikke mooi. Maar nu gaat de vliegroute over Het Renkums Beekdal. Dat is het verplaatsen van problemen en geen echte oplossing.”