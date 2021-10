Minister Ollongren zet streep door gevoelige fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel

Dat maakte zij donderdag bekend in een brief aan de provincie Gelderland. Scherpenzeel is ‘kwetsbaar’ maar kan zelfstandig blijven, is haar conclusie. Wat ook meespeelt bij het besluit is het gebrek aan draagvlak voor de herindeling onder inwoners.



Met name Scherpenzeel heeft zich fel verzet tegen de nu afgeblazen samenvoeging met buurgemeente Barneveld. Hoewel een meerderheid in de Provinciale Staten van Gelderland in juli vóór de fusie stemde, heeft demissionair minister Kajsa Ollongren dat advies niet overgenomen.