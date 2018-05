Mobieltje geeft automatisch locatie door aan meldkamer bij calamiteit

Dat is met name handig voor calamiteiten op plekken die slecht bereikbaar zijn, zoals een natuurgebied. Het is voor bellers van 112 soms onmogelijk een exacte locatie door te geven. Op dit moment moet de meldkamer met behulp van de dichtstbijzijnde gsm-masten bepalen waar de melder zich bevindt. Die methode heeft een onnauwkeurigheid van soms wel enkele kilometers.

De software van smartphones is inmiddels zo ingericht dat het in principe al mogelijk is om automatisch de locatie mee te sturen als 112 wordt gebeld. Alleen zijn de Nederlandse meldkamers nog niet toegerust om dat te verwerken. Maar daar komt in de loop van dit jaar verandering in, zo laat een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. ,,De invoering kost tijd, omdat hiervoor technische aanpassingen moeten worden gedaan in de meldkamers.''

Mountainbiker

Gisteren (maandag) nog, moest een mountainbiker in de bossen bij Amerongen (Utrechtse Heuvelrug) ruim een uur wachten, voordat de ambulance hem wist te vinden. Dankzij de hulp van boswachter Tim Hogenbosch werd het bos minutieus uitgekamd. ,,Er was geen apparatuur aan boord om de exacte plek van de mountainbiker op te sporen. Er werd via Google een locatie gedeeld, maar het bereik was slecht. En er zijn natuurlijk ontzettend veel paadjes. Dat maakte het erg lastig'', aldus Hogenbosch.

Tech-deskundige Erik Blaauw is blij dat de overheid overstapt op het nieuwe systeem. Blaauw ontwierp enkele jaren geleden zelf een 112-app waarmee gebruikers snel hun locatie kunnen doorgeven. ,,Ik heb dat altijd als een tussenoplossing gezien, omdat je er nog een extra handeling voor moet verrichten. Sinds kort kunnen zowel Android-toestellen als mobieltjes die draaien op iOS die locatie zelf doorgeven, zonder dat je zelf iets hoeft te doen. In andere landen, zoals België en Estland, werkt het systeem prima. Maar de Nederlandse overheid overheid wilde lang niet overstag. Enerzijds was men bang voor privacy, aan de andere kant is ook de techniek in de meldkamers verouderd.''