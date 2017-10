Moeder blijft in spanning over uitzetten dochter (1) naar Australië

De SP-fractie heeft Kamervragen gesteld over de zaak aan de minister van Veiligheid en Justitie. De partij vraagt zich af of het feit dat de vader in Nederland veroordeeld is voor huiselijk geweld, en deze straf nog uit moet zitten, geen bijzondere omstandigheid is. De officier van justitie kan in bijzondere omstandigheden weigeren om mee te werken aan de door de rechter opgelegde uitzetting. De SP vraagt of de minister wil kijken of het mogelijk is de uitzetting uit te stellen, in ieder geval tot de zaak in cassatie door de Hoge Raad beoordeeld is. Ook de burgemeester van Utrechtse Heuvelrug, die zich rond de veroordeling met de veiligheid van Ingrid en Femke heeft beziggehouden, gaf aan te kijken naar de mogelijkheden die Ingrid nog heeft. Van geen van de partijen heeft De Gelder dinsdagmiddag nog iets gehoord.



,,We willen eerst zien wat zij zeggen voor we verdere stappen ondernemen’’, vertelt De Gelder. ,,Ondertussen proberen we de rust zoveel mogelijk te bewaren. Ik hoop uiteraard op goed nieuws. Ze zijn er nu een week mee bezig, ik hoop dat daar iets positiefs uit komt.’’