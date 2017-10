Moeder 'supergeraakt' door reacties op uitzetten Femke (1) naar Australië

Woensdag vertelde zij het verhaal dat haar 15 maanden oude dochtertje Femke uitgezet moet worden naar Australië. Dit nadat Ingrid, na mishandeld te zijn door haar man, tijdens een familiebezoek in Nederland bleef. Vanuit Australië spande hij vervolgens in Nederland een rechtszaak aan tegen haar, voor het ontvoeren van Femke.

,,Ik zit een beetje in een waas’’, zegt ze tussen de bedrijven door. ,,Ik ben supergeraakt door veel reacties, vooral die van mensen die vertellen dat ze in dezelfde situatie zitten en begrijpen hoe ik me voel.’’

Heftige discussie

Volledig scherm Ingrid de Gelder met dochter Femke. © Herman Stöver Op internet en in de sociale media zorgt het onderwerp voor heftige discussie. Er is veel steun voor de moeder die haar kind hier wil houden en beschermen tegen het geweld dat zij van haar ex vreest. Veel onbegrip over het rechtssysteem dat in haar ogen een onmenselijke beslissing neemt. Maar er is ook twijfel: is er wel sprake van huiselijk geweld en mag zij het kind weghouden van de vader in Australië? Is het een vechtscheiding die zij op deze manier probeert te beslechten?



De Gelder: ,,Ik ben al snel gestopt erop te reageren, er zijn te veel reacties. Ik laat het maar over me heen komen. Ik wil alleen dat Femke in een veilige, vrolijke omgeving opgroeit en ook dat ze contact heeft met haar vader.’’

Kamervragen

,,Overal is er veel steun’’, zegt tante Diana Kleinjans, die de petitie is gestart met als doel om Femke in Nederland te laten blijven. ,,De zaak is uiterst complex en ze heeft het recht niet aan haar kant. Maar we hopen dat er, naar het hele plaatje kijkend, toch iets aan gedaan kan worden.’’

Quote We kunnen toch niet toekijken en denken: 'dan moet ze maar weg'. Diana Kleinjans De hoop is daarbij vooral gevestigd op de politiek. ,,We hebben contact met verschillende partijen en hopen op Kamervragen. Het is een laatste strohalm, maar wat moet je? We kunnen toch niet toekijken en denken: 'dan moet ze maar weg'.’’



In Nederland geldt na de veroordeling van de man van Ingrid voor mishandeling een straatverbod voor de omgeving waar zij woont. Haar naasten vragen zich af hoe haar veiligheid in Australië kan worden gewaarborgd. Burgemeester van Utrechtse Heuvelrug Frits Naafs laat weten dat hij haar situatie zeer serieus neemt. ,,Het is een lastige situatie. We zijn alle mogelijkheden aan het uitzoeken om te kijken wat we haar het beste kunnen adviseren.’’

Het Gerechtshof heeft bepaald dat Femke voor zaterdag 4 november terug moet naar Australië. Kleinjans: ,,Met dat scenario houden we ook rekening. Kan ze daar in een blijf-van-mijn-lijfhuis verblijven? Er reageren ook veel mensen die 'wel iemand kennen in Australië die kan helpen'. Die reacties zijn hartverwarmend.’’

Het uitgangspunt is 'eerst terug, dan praten'

Verschillende advocaten hebben op de zaak van Femke gereageerd. Hun algemene opvatting is dat de juridische mogelijkheden niet meer in Nederland liggen. De rechters voeren het Haags Kinderontvoeringsverdrag uit. Dit is bedoeld om de onmiddellijke terugkeer te verzekeren van ontvoerde kinderen naar hun gewone verblijfplaats, en het omgangsrecht van die plaats te eerbiedigen. Er wordt gekeken of de ouders gezamenlijk het gezag over het kind voeren en of er binnen een jaar een zogenoemd teruggeleidingsverzoek is ingediend. Dat is in de zaak van Femke het geval.