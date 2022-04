Moet je dit weekend in Veenendaal zijn? Let op: Rondweg Oost afgesloten

Hoe erg is nu het parkeerpro­bleem Panhuis en woonwijken: gemeente laat alle kentekens scannen

Op en rond sportpark Panhuis in Veenendaal lopen deze dagen mensen met mobiele telefoons auto’s te fotograferen. Dat doen ze in opdracht van de gemeente want die wil weten hoe erg het daar is met de parkeerdruk en de parkeeroverlast. De kentekens worden niet bewaard volgens de gemeente.

19 april