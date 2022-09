Mohammed spreekt tijdens manifestatie Welkom Vluchtelingen: ‘Trots op mijn kleine stad met groot hart’

Langzaam stroomt de Markt in Wageningen ietsje voller voor de manifestatie ‘Vluchtelingen welkom’. Die boodschap staat op een groot spandoek bij het kleine sprekerspodium, dat nu nog leeg is.

Het is dinsdagavond, vijf voor half acht. Een klein meisje van drie turven hoog staat bij de Grote Kerk. ‘Kindjes een veilig huis’, luidt de tekst op haar kartonnen bord. Die woorden spreekt de kleuter uit tegen iedereen die ze tegenkomt. Even later klinkt uit de speaker het lied Mag ik dan bij jou. Dit keer niet de versie van Claudia de Breij, maar van een groepje Groningse vluchtelingen.

Bezorgde Wageningers laten zich horen

,,In onze stad der bevrijding verwelkomen we al meer dan dertig jaar mensen op warme wijze, zodat zij in veiligheid kunnen leven”, is de boodschap die uit de speaker komt. ,,Dat is helaas lang niet overal zo.” En daarom neemt een groep bezorgde Wageningers, zoals zij zichzelf noemen, op deze plek het initiatief tot deze bijeenkomst.

Zo’n 150 bezoekers luisteren aandachtig. Bijvoorbeeld naar Mohammed. Hij wordt aangekondigd als ‘vader, echtgenoot, ondernemer, imker en Syrische Wageninger. ,,Tien jaar geleden ontvluchtte ik mijn huis. Zag ik de dood in de ogen. Ik ben van ver gekomen, door hier de taal te leren, te integreren. Overal waren lieve mensen om ons heen. In een azc had ik niet zo kunnen groeien.”

‘Falen met naleven simpele mensenrechten’

,,Nu falen wij in Nederland met het naleven van simpele mensenrechten. Dat maakt mij verdrietig. Mensen uit het land waar ik vandaan kom, krijgen in Ter Apel niet de kansen die ik wel kreeg. Maar dat maakt mij juist trots op Wageningen, mijn kleine stad met een groot hart. Met nu twee en straks misschien wel drie asielzoekerscentra.”

Burgemeester Floor Vermeulen van Wageningen en wethouder Maud Hulshof (Asiel en Integratie) ontvangen een petitie aangeboden door Vluchtelingenwerk Wageningen, Vluchtelingen Onder Dak en Welkom in Wageningen. Vermeulen wordt opgeroepen het Wageningse geluid te laten klinken in Den Haag.

Mensen in de kou en regen, mensonterend

Vermeulen bedankt de aanwezige Wageningers voor hun komst naar De Markt. ,,Die boodschap geven wij zeker door. Mensen staan in Ter Apel in de kou en in de regen, het is mensonterend. Wij willen er zijn voor vluchtelingen uit alle landen en roepen alle gemeenten op hard te werken aan het creëren van veel meer opvangplekken.”

Hulshof voegt toe: ,,Allemaal moeten we ons steentje bijdragen. Leer elkaar kennen en wees er voor elkaar.”

