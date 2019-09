Monique werkt als zzp-docent: ‘Lastig om er tussen te komen’

Eigenlijk wilde Monique van Deuveren (50) uit Hoevelaken na bijna 25 jaar stoppen als juf. Al die papieren rompslomp en bureaucratie; ze was er helemaal klaar mee.



Totdat ze hoorde dat ze ook als zzp’er les kan geven. Inmiddels staat ze bijna een jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. ,,Ik krijg echt weer energie van mijn werk.’’



Voor Van Deuveren begon het nieuwe schooljaar maandag op een basisschool in Bilthoven, provincie Utrecht. Tot eind november neemt ze daar het werk over van de vaste leerkracht van groep 5. Zij is met zwangerschapsverlof.



,,Voor de zomer werkte ik op dinsdag en woensdag op een basisschool in Baarn. Omdat er in die omgeving een groot lerarentekort is, werd ik al snel gebeld voor andere klusjes. Zo werkte ik binnen een stichting ook in Utrecht, Soest en Soesterberg.’’