Montmartre aan de Rijn trekt zeker 5000 bezoekers: ‘Geweldig om overal kunstenaars te zien’

Iets na het middaguur is het al gezellig druk op het pleintje voor de Johannes de Doperkerk. Wageningen verkeert op zaterdagmiddag weer een beetje in Parijse sferen tijdens Montmartre aan de Rijn.

De temperatuur is met twintig graden aangenaam. Een portretschilder zet de eerste gezichtscontouren van het kind dat voor hem poseert op papier. Iets verderop klinkt het geluid van een accordeon. ,,Ik ben hier voor het eerst”, zegt bezoekster Lidy van der Lugt. ,,We zijn er net en ik vind het nu al leuk. De ambiance is gemoedelijk en het is geweldig om overal kunstenaars te zien.”

Potjes en schilderen

Er worden potjes van aardewerk te koop aangeboden, flessen wijn ook, maar dit is toch vooral een Franse kunstmarkt. ,,Er zijn zoveel verschillende schilderstijlen om te bekijken”, zegt de Wageningse. ,,Je ziet mensen langs de kramen wandelen en gesprekjes aanknopen. Ze horen iets meer over een schilderij en schilderen. Misschien raken ze enthousiast. Om iets te kopen of misschien thuis te proberen zelf iets te maken. Dat hoop ik dan stiekem.”

Montmartre aan de Rijn beleeft haar derde editie op het kerkplein aan de Bergstraat en het 5 Mei Plein bij Hotel de Wereld. Daar is dit jaar voor het eerst een knus podium neergezet. En zo wordt de markt elk jaar toch een klein beetje groter.

Zeker vijfduizend bezoekers

,,Het podium wilden we vorig jaar al”, zegt Laura van den Boogaard namens de organisatie. ,,Corona verhinderde dat. Nu hebben we allerlei optredens gezien van stadsdichters, jonge rappers en muzikanten. Heel gevarieerd. We hebben zeker vijfduizend bezoekers ontvangen, is een eerste inschatting. De kerk kon voor het eerst worden bezocht. Daar zijn meer dan duizend mensen binnen geweest.”

Groeit de markt uit haar jasje? ,,Nee, zeker niet. We willen kleinschalig blijven, dat past ook bij Wageningen. We hadden dertig kramen, allemaal bezet door verkopers uit Wageningen en directe omgeving. Een paar kunnen er nog wel bij, denk ik. Niets ten nadele van een braderie. Maar Montmartre aan de Rijn moet het karakter van een kunstmarkt houden.”

