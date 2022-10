Mooi die krasse knarren, maar doe mij toch nog maar de jongere versie van ‘The Boss’

blogOpeens was ik het beu. Dat onophoudelijke gewauwel van dj’s tijdens ochtendshows op Radio 2 en later Veronica. Zo nu en dan hoorde je een lekkere plaat. Maar wat vooral bleef hangen? Heel veel schreeuwerige reclameboodschappen.

De DAB-wekkerradio schakelde vorige week vrijdag om kwart voor zeven automatisch in op Radio 5. Radiomaker Bert Haandrikman zocht op - wat bleek - Nationale Ouderendag zijn oudste luisteraar. ‘Iedereen boven 85 jaar kan naar de studio bellen’. Dat was ook even schrikken.

55 lentes jong (....) voelde ik me op slag kansloos. Ik moest denken aan Bertus Bor (86) en Klaas van de Pol (87). Zouden zij reageren? Die twee had ik een dag eerder gesproken.

Bor plukt meer dan zeventig jaar fruit, al vele jaren in de boomgaard onderaan de Grebbeberg. Hij startte die ochtend wel zijn auto om wat dichter bij de fruitbomen te parkeren.

,,Lopen gaat iets minder, plukken nog prima, zo wil ik ook wel oud worden”, vertelde Jochem van Dijke (21) toen hij zijn oudste medewerker zag wegrijden.

Van de Pol fluit al 65 jaar zijn wedstrijdjes, nog steeds elke zaterdagmiddag bij voetbalvereniging Lunteren. ,,Er samen met al die kerels op het veld een leuke pot van maken, daar ga ik voor.”

Mooi, die krasse knarren.

Op Radio 5 klonk ondertussen de nieuwste single van mijn ultieme rockheld Bruce Springsteen. ‘Do I Love You (Indeed I Do)’. Dit niemendalletje was te zoetsappig. Ach ja, The Boss blies twee weken geleden alweer 73 kaarsjes uit.

Laat hem lekker zijn ding doen. Doe mij qua muziek toch nog maar de ‘oude’ Bruce , de jongere versie dus.

Nog even aankijken of Radio 5 een blijvertje is. ’s Ochtends blijft het steeds iets langer donker en het is ook niet de bedoeling meteen weer in te dommelen. Zou elke dag wakker worden met de Springsteen-klassieker ‘Dancing In The Dark’ misschien iets zijn?

