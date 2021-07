Na 47 jaar en 1.500 leerlingen is juf Willy klaar

Van haar lange loopbaan in het onderwijs bracht ze de meeste tijd door op de Johan Frisoschool. ,,Dertig jaar geleden begon Willy daar met twee leerlingen", vertelt haar collega Carin Crone. ,,Nu zijn we een school met driehonderd leerlingen, verspreid over twee locaties.”

Veel Wageningse kinderen

Van Nieuwamerongen heeft haar hele werkzame leven doorgebracht in Wageningen. Dat betekent dat ze zo'n 1.500 kinderen bij haar in de klas heeft gehad. ,,We hebben al ouders op school die hier zelf ook als kind hebben gezeten. Ze hebben allemaal goede herinneringen aan Willy. En dat hebben haar collega’s in al die jaren ook. Willy was altijd een hele lieve en aardige juf.”