Na Den Haag nu gemeente Barneveld in beeld als locatie voor boerenprotest, dat ‘positief getoonzet’ moet zijn

Er is onder boeren meer animo voor een wat zij noemen ‘positief getoonzette manifestatie op de Veluwe’, dan voor de nu afgeblazen actie in Den Haag. ,,De laatste partijen die we verzochten ook aan te haken, om zo eendrachtig te vechten voor onze toekomst, hadden hier een andere mening over”, legt actiegroep Agractie uit.

Eerder werd ook al duidelijk dat burgemeester Jan van Zanen van Den Haag een grootschalige actie in zijn stad niet ziet zitten. Er waren zorgen over landbouwvoertuigen die de toegangswegen tot de stad zouden blokkeren. Om de neuzen dezelfde kant op te houden, is nu voor de manifestatie op de Veluwe gekozen.

Niet onwelwillend

De gemeente Barneveld zou daar ‘niet onwelwillend’ tegenover staan, maar een officiële goedkeuring ligt er nog niet, want er is door de actievoerders ook nog geen vergunning aangevraagd voor een samenkomst.



Wel is er al een oproep gedaan naar boeren in het hele land om zich aan te sluiten. ,,Pas als wij een aanvraag binnenkrijgen met daarop een beoogde locatie, kunnen we beoordelen of dat wel of niet lukt”, laat een woordvoerder weten.