Na tien jaar klaar met behandeling voor neersteken ex en bezit dieren- en kinderporno

Steekpartij op Olympiaplein in Wageningen

Met de eerstgenoemde, de 49-jarige man die destijds in Ophemert woonde, was de Arnhemse rechtbank gisteren snel klaar. Nadat hij vijf jaar cel had uitgezeten voor het neersteken van zijn Veenendaalse ex op het Wageningse Olympiaplein in oktober 2012 - een aanval die de vrouw ternauwernood overleefde - ging hij in tbs-behandeling. Dat gebeurde de afgelopen jaren in een kliniek in Assen, waar hij inmiddels ook zijn sociale leven heeft opgebouwd.