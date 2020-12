Nachtelijke kraak bij juwelier in Barneveld, rolluik met kracht vernield

Werkstraf en rijverbod voor chauffeur die verblind door zon fietser aanreed

8 december ARNHEM – Een 23-jarige inwoner van Ederveen is dinsdag veroordeeld tot een werkstraf voor het aanrijden van een fietser in Lunteren ruim twee jaar geleden. Hij was verblind door de zon. Het slachtoffer uit Ede liep zoveel letsel op dat hij inmiddels arbeidsongeschikt is verklaard.