Natuurgebieden bomvol; Ede vraagt recreanten door te rijden bij drukte op parkeerplaats

Buurtbewo­ners ondersteu­nen zwaar getroffen Gelder­horst door shirts met hartjes op te hangen

8 januari EDE - Mooi, geweldig en hartverwarmend. Bij De Gelderhorst in Ede wapperen tientallen T-shirts met daarop hartjes geschilderd. De bewoners en medewerkers zijn heel blij met de steun in de rug, omdat de zorginstelling voor dove ouderen zo hard is getroffen door corona.