Natuurgezuiverd buitenbad De Peppel mag weer open na gedwongen sluiting van negen dagen

Zwembadmanager Tim van de Kolk kreeg eerder vandaag bericht dat het water weer in orde is bevonden. Dagelijks werden monsters genomen en onderzocht in een laboratorium. Alleen duurt het steeds vijf dagen voordat de resultaten van een proef bekend worden.

Een sprong in Edes natuurbad is extra lekker bij zomers weer: ‘Het is gezellig’

,,We moesten best lang wachten op groen licht”, zegt Van de Kolk. ,,De waardes waren maar iets te hoog. We zijn blij dat we vanmiddag om één uur weer open zijn. Het was de tweede keer dit jaar dat de strenge normen die gelden voor een openbaar zwembad waren overschreden. Laten we hopen dat het de laatste keer was.”