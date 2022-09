Nauwe prullenbakken in het Veenendaalse centrum worden wijder

De openingen van de afvalbakken in het centrum van Veenendaal worden weer wijder. Ze waren smaller gemaakt om te voorkomen dat Veenendalers er hun restafval in gooien. Een proef heeft nu laten zien dat dat niet meer gebeurt.

Veenendaal voerde in 2016 een systeem in waarbij de bewoner apart moet betalen voor zijn restafval. In dat jaar werden ook op verschillende plaatsen in de stad de afvalbakken versmald. Dat gebeurde op plekken waar veel huishoudelijk restafval in de bakken werd gepropt. De versmalling maakte het onmogelijk om bijvoorbeeld een hele afvalzak in een afvalbak te duwen.

Smallere afvalbak, goed idee of niet?

In september vorig jaar vroeg de SP zich echter in de gemeenteraad af of dat wel zo’n goed idee was. Want die partij meent dat er meer zwerfafval op straat belandt, zeker als de smalle opening geblokkeerd wordt door te grote stukken afval die mensen erin proberen te proppen.

De wethouder beloofde te gaan kijken of het beter kon. In januari van dit jaar zijn aan één kant van de Hoofdstraat en bij een supermarkt aan de Brouwersgracht de versmallingen verwijderd om te kijken wat er dan zou gebeuren.

Bemoedigend resultaat

En het resultaat is bemoedigend: er zijn nog geen waarnemingen of meldingen van het gooien van restafval in deze afvalbakken. Daarom gaat de gemeente de openingen in het hele centrum weer wijder maken.

Kanttekening is wel dat in het centrum meer toezicht is en dat de bakken vaker geleegd worden. In wijken en buurten waar minder toezicht is en minder vaak geleegd wordt, blijft het risico groter. Daar worden vooralsnog geen versmallingen weggehaald.