'Nep-gehandicapte valt ook buiten campus vrouwen lastig'

Stichting Militaire Historie Ede had bom graag willen hebben

15 maart EDE - De Stichting Militaire Historie Ede had graag de Britse vliegtuigbom willen hebben die donderdag in Ede onschadelijk is gemaakt. ,,We hebben gevraagd of de bom leeggemaakt kon worden om hem voor educatie te gebruiken, maar dat kon helaas niet’’, zegt voorzitter Ed van Seters.