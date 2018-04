Niemand gevonden na hulproep uit bos in Harskamp

Helikopter

De politie heeft overlegd met de afdeling luchtvaart van de politie. Omdat er geen helikopter in de buurt was, omdat er geen concrete vermissing was en omdat de brandweer ook een warmtebeeldcamera had, is er geen luchtsteun verleend.

Na een tijd zoeken, waarbij niets werd aangetroffen, is de zoektocht 's avonds laat gestaakt. ,,We hebben goed gezocht met een forse inzet, maar er is niets gevonden. Daarmee is de zaak wat ons betreft afgedaan, tenzij we concrete informatie over een vermissing krijgen’’, zegt een politiewoordvoerder.