Niet in hokjes, wel in clubjes

Na een jaartje had ik het weer gezien en had ik ontdekt dat ik ook voor deze sport geen talent had, dus probeerde ik weer wat nieuws. Daarnaast had ik met vriendinnetje Evelien op de basisschool ook een soort miniclubje: samen verzonnen we bijnamen voor onze meesters en juffen en gingen we op avontuur in Rhenen.

Toen ik bijna achttien jaar geleden moeder werd, bleek ik spontaan en automatisch lid te zijn geworden van de moederclub.

Op verjaardagen waar ik voorheen niet veel gedeelde interesses had om over te praten, hielden de medemoeders en ik niet meer op over de wondere wereld van het moederschap en de zoektocht naar die roze wolk. Zo belandde ik in de loop der jaren vaker spontaan in gratis clubjes voor het leven.

Ik bleek al lid van de club der gehuwden (echtparenclub klinkt toch wat dubieus) en tien jaar later van de club der gescheidenen, weer wat later hoorde ik bij de club van de samengestelde gezinnen, nu bij de LAT-ters, bij de club van ouders-van-een-kind-met autisme, de club van kattenliefhebbers, uiteraard inclusief het delen van kattenfilmpjes, de juffenclub, de club van Wageningers en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Hoewel ik niet graag in hokjes denk, blijkt het vaak heel verrassend te ontdekken wie er bij jou in het clubje zitten. Behalve dat je iets hebt om over te praten, kun je ook tips en ervaringen delen, wat heel fijn kan zijn.

Even samen mopperen over je onvrijwillige lidmaatschap werkt vaak verfrissend en geeft een gevoel van saamhorigheid.

Zo zitten mijn broertje en ik in het nu verlaten huis van wijlen mijn lieve vader aan de keukentafel met de makelaar. Met hem kochten de vader van mijn kinderen en ik ons eerste flatje in Wageningen en nu blijkt hij, net als wij, te horen bij de club van kinderen zonder ouders.

En heel stiekem maakt dat alles toch een klein beetje minder verdrietig.