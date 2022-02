Nieuwbouwwijk in de ban van kunstwerkrel: ‘Geschikt voor Venetië, niet voor Veenendaal’

Hij heeft veel zin in zijn naderende verhuizing. Medio april mag de 56-jarige Veenendaler Bram van Grasstek samen met zijn vrouw intrek nemen in één van de appartementen van Dok6, een nieuwbouwproject in het oosten van de stad.



Het appartementencomplex ligt er idyllisch bij in de waterrijke wijk, met vrij uitzicht op de uitgestrekte natuur. Voor de deur ligt een driehoekige plas, bestemd voor recreatie. Zwemmen en varen in de zomer, schaatsen in de winter. Een mooi vooruitzicht.