Nieuwe dwangsom dreigt voor Vink

Voor de tweede keer in vijf dagen tijd heeft de provincie Gelderland afvalbedrijf Vink een brief met een voornemen tot dwangsom gestuurd. Het bedrijf mag geen kunstgrasmatten meer innemen.

Afvalbedrijf Vink is in overtreding sinds de provincie de gedoogconstructie voor de opslag van kunstgrasmatten twee weken geleden beëindigde. Op het terrein van Vink ligt een gigantische berg kunstgrasmatten, volgens het bedrijf zo’n 37 duizend ton. Dat is veel meer dan wettelijk is toegestaan. Daarom heeft de provincie een brief gestuurd met het voornemen tot een dwangsom. De hoogte daarvan is vertrouwelijk. Ook geeft de provincie geen aanvullende informatie ‘vanwege de vertrouwelijkheid’ en ‘omdat de procedure nog loopt’.

Kunstgrasmatten

Vorige week besloot afvalbedrijf Vink al te stoppen met het innemen van nieuwe kunstgrasmatten vanwege alle commotie. ,,Het besluit heeft dus niets te maken met de dwangsom die de provincie nu oplegt, maar het komt nu wel goed uit. We nemen uiterlijk deze week alleen nog kunstgrasmatten in van partijen waarmee we al contracten hadden getekend. Daarna stoppen we ermee’’, zegt woordvoerder Jaap Kevelam.

Vink ontving afgelopen vrijdag ook al een brief van de provincie met een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. Ook de hoogte hiervan is vertrouwelijk. Deze brief ging over dat de zogeheten stortgasbenuttingsinstallatie (installatie die stortgas omzet in duurzame energie) niet in werking was.

Hard optreden

Afvalbedrijf Vink is sinds vorige week in opspraak vanwege het gebruiken van vervuilde grond onder de Barneveldse wijken Eilanden-Oost en Veller. Vervolgens werd duidelijk dat er veel vaker incidenten plaatsvinden. Gisteren vond in de Provinciale Staten het spoeddebat plaats over de situatie bij Vink. Gedeputeerde Conny Bieze wordt verweten dat ze niet hard genoeg optreedt tegen het bedrijf.

Dat Vink in een paar dagen tijd opeens twee brieven met een voornemen tot dwangsom op de deurmat krijgt, geeft volgens Kevelam te denken.