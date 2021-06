‘Nieuwe oplichtingstruc’ waar politie voor waarschuwt ís helemaal geen truc, zegt Rabobank

In een inmiddels verwijderd bericht op Facebook waarschuwde de politie voor een oplichtingstruc met bankpassen. Zo zouden mensen een brief met pinpas hebben ontvangen waarin stond vermeld dat ze hun pincode moesten opsturen. Deze brief blijkt een echte brief te zijn, afkomstig van de Rabobank.



In een reactie laat Rabobank-woordvoerder Joris Hoff weten dat het gaat om een legitiem bericht. ,,Er is op geen enkele wijze sprake van fraude. De brief en pas zijn legitiem en afkomstig van Rabobank zelf, het is ook geen drukfout, het rekeningnummer staat in historie van de klant.”