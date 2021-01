Nieuwe SGP-burgemeesters benoemd in Barneveld en Scherpenzeel: Jan Luteijn en Eppie Klein

Luteijn volgt op 1 februari Asje van Dijk op, als waarnemend burgemeester van Barneveld. Scherpenzeel zit zonder burgervader sinds de vorige waarnemend burgemeester, Harry de Vries, in december opstapte vanwege een conflict over de voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Barneveld en Scherpenzeel. Eerder deze week ging de kogel door de kerk.

Luteijn (60), lid van de SGP, was een jaar waarnemend burgemeester geweest van de gemeente Geertruidenberg in Noord-Brabant. Daarvoor was hij onder meer zeven jaar burgemeester van de gemeente Cromstrijen in Zuid-Holland en 12 jaar wethouder in de gemeente Werkendam.