NIOD: Maak van NSB-muur een rijksmonument

Voormalig vastgoedmagnaat Tom Westermeijer Sr. overleden

17:37 EDE - Edenaar Tom Westermeijer (79) is overleden. Dat bevestigen bronnen aan de Gelderlander. Westermeijer runde met zijn zoons jarenlang een vastgoedbedrijf. De familie Westermeijer stond jarenlang in de Top-500 van rijkste Nederlanders van het blad Quote, maar verdween daaruit in 2011.