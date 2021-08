Noodmaatregelen Harskamp verlengd tot zondag: ‘We bouwen even een periode van rust in’

video Deel Harskamp neemt afstand van racisti­sche leuzen tegen Afghaanse vluchtelin­gen: ‘Ze zijn bang voor het onbekende’

25 augustus HARSKAMP - De dag na de rellen over de komst van honderden Afghanen in Harskamp is de rust in het Veluwse dorp teruggekeerd. Bewoners distantiëren zich van de rellen. De massale opkomst werd vooral veroorzaakt door verveling, zeggen ze.