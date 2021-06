Oeps! Agenten rijden zich vast op paaltje

Nieuwe huisartsen­prak­tijk Sarana opent de deuren in Ede: ‘Iedereen is van harte welkom’

1 juni EDE - Zijn dokterstas staat klaar met ervaring en alle benodigde medische instrumenten. Binnen een paar jaar denkt hij zijn praktijk helemaal vol te hebben. Hij toont lef en heeft er zin in. Dokter Omer Kaya (31) opent vandaag zijn huisartsenpraktijk Sarana in Medisch Centrum Veluwse Poort in Ede. Kaya en zijn team kunnen niet wachten om te beginnen in de gloednieuwe praktijk. ,,We heten iedereen van harte welkom.”