Olifantenknoflook en paarse bonen in Ommuurde Tuin

MET VIDEO Baas en hondje eindigen met invalidewa­gen op de kop in sloot Lunteren

De bestuurder van een invalidewagen is donderdagochtend samen met zijn hondje in een sloot in Lunteren gereden. De hond kwam met de schrik vrij. De bestuurder is door ambulancepersoneel behandeld maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

2 juni