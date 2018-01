Olifantenverzorger verslagen na dood jong: ‘Je zag de olifanten rouwen’

Con Mul is al 29 jaar olifantenverzorger en is naar eigen zeggen wel wat gewend, maar vindt dit een horrorscenario.

Hij heeft Duna tijdens de hele zwangerschap in de gaten gehouden, was aanwezig bij de bevalling én op het moment dat het mis ging. „We hebben er met het management en de dierenarts zoveel aan gedaan om Duna zwanger te laten worden; een voortraject, de draagtijd. Als het dan goed gaat, overtreft dat alles.” Maar dat gevoel mocht niet lang duren.

Dwarslaesie

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Moeder en jong na de geboorte. © Ouwehands Dierenpark Toen Con en zijn team het verblijf van de olifanten schoonmaakten, ging het mis. Het ene moment was het olifantje nog aan het drinken en de moeder aan het eten, kort daarna viel de moeder vanuit het niets haar jong aan. Ze drukte het met haar 3.000 kilo in een hoek en veroorzaakte een dwarslaesie in het kleine lijfje. „Na ongeveer vijftien seconden stopte het moederdier en realiseerde zich dat haar gedrag niet meer was terug te draaien.”



Een olifant die dichtbij stond, maakte zich uit de voeten naar de andere kant van het verblijf. Volgens Con werd er luid gebruld; de moeder schreeuwde tijdens de aanval, de andere olifanten brulden om met elkaar te communiceren. Toen het jonge olifantje half verlamd op de rond lag, heerste er een ‘gepaste stilte’. Con is ervan overtuigd dat de olifanten precies snapten wat er gebeurde. „Olifanten zijn emotioneel, hooggevoelig en –sensitief, zelfs.”

De moederolifant probeerde haar jong nog overeind te krijgen, maar dat was tevergeefs. Haar oren stonden wijd, haar slurf ging over de grond en ze was overal aan het ruiken. „Je zag echt dat de olifanten rouwden. Niet met tranen zoals wij, maar heel stil.”

De verzorgers hadden zelfs al een naam bedacht. Het was nog niet officieel, maar achter de schermen noemden ze het olifantje Binti. Ze wilden al bijna naar buiten brengen dat ze er in waren geslaagd om een Afrikaans olifantje te fokken, maar moesten in plaats daarvan afscheid nemen. „Je moet je voorstellen dat je daar volstrekt verslagen zit, met een jong dat half verlamd is. Dat is diep triest.”

Nachtmerrie

Er werd door meerdere chirurgen bevestigd dat er niets meer voor het olifantje te doen was en in samenspraak met het management en de dierenarts werd besloten om euthanasie te plegen. „We zaten daar met z’n drieën op de knieën. Ernstig bedroefd, van euforisch naar superverdrietig. Met een jong dier met een dwarslaesie en een gebroken rug. Dat vond ik heel heftig. Echt een nachtmerrie. Zulke jonge dieren horen nog zestig jaar te kunnen leven.”

Binti werd in slaap gebracht en daarna geëuthanaseerd. „Dat ging heel snel met zo’n klein olifantje.” Vervolgens hebben ze het lichaam in het verblijf gelegd zodat de andere olifanten afscheid konden nemen. Moeder Duna realiseerde zich volgens Con dat Binti er niet meer was en ging vandaag alweer over op de orde van de dag. Haar hormoonstelsel is echter nog ernstig van slag; ze is nog aan het ontzwangeren en geeft nog melk. Daarom wordt er nu extra op haar gelet.

Onberekenbaar

Ouwehand was extreem voorzichtig met het naar buiten brengen van de geboorte. Afrikaanse olifanten staan erom bekend dat ze onberekenbaar kunnen zijn. Maar het jong en de moeder deden het in het begin al gelijk zo goed dat de verzorgers goede hoop hadden. Binti was bijvoorbeeld al in aanraking geweest met een andere olifant en Duna had helemaal geen hulp nodig gehad bij de bevalling.

Omdat Afrikaanse olifanten in de natuur worden bedreigd, wil Ouwehand graag nog een poging doen om Duna te bevruchten, maar dat duurt nog wel even. Ze gaan eerst onderzoeken of het mogelijk is en richten zich nu op de nazorg voor de dieren. Ze gaan ze flink aandacht geven en zorgen dat Duna zich niet verloren gaat voelen. „Een jong is voor het moederdier de mooiste verrijking die er is, dus we moeten nu een andere invulling voor haar gaan zoeken. Het is allemaal heel moeilijk te bevatten en we zijn allemaal erg aangeslagen en geschokt, maar het werk gaat door.”

Opzetten

Wat er met het lichaam van Binti gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Het is naar Universiteit Utrecht geweest voor sectie, maar is inmiddels weer terug in het dierenpark. „Als we allemaal weer een beetje zijn bekomen, gaan we bedenken wat we met het dier gaan doen. Dan gaan we het conserveren, bewaren of opzetten. Voorlopig wordt Binti in ieder geval bewaard.”