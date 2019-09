OM: Barneveldse villa inrijden met bestelbus is poging tot doodslag

Dat werd woensdag duidelijk tijdens de zitting in de rechtbank van Arnhem. De politie concludeerde kort na het incident nog dat de man niet opzettelijk de voorgevel van de woning op De Cotelaer aan puin had gereden en had hem daarom vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak. Maar volgens het OM is er nu toch alle reden om aan te nemen dat het gaat om poging tot doodslag.