Om dit kleine beestje te redden was deze enorme hijskraan nodig

De bewoners van het huis aan de Molenstraat keken vast vreemd op toen ze oog in oog met een kauw stonden, die hen vanuit de schoorsteenpijp aankeek. De vogel, een familie van de kraaien, is op wonderlijke wijze de schoorsteenpijp ingekomen.

Normaal gesproken zit er namelijk een soort ‘kap’ op, zodat dieren hier niet zomaar in kunnen komen. Maar deze kauw lukte dat vanmiddag wel. De bewoners, die gelukkig thuiswaren, hoorden al even wat vreemde geluiden. ,,Nadat ze hun kachel aan de kant schoven, zagen ze tot hun schrik de kauw, die muurvast zat in hun schoorsteen’', vertelt een medewerker van de Dierenambulance Gelderse Vallei.

Brandweer was tóch nodig

Vervolgens belden de bewoners de dierenambulance die al snel ter plaatse waren om het beestje te bevrijden. Hoewel ze de vogel hadden gesignaleerd, was het niet de meest eenvoudige klus om deze ook te bevrijden. ,,Maar na een tijdje hoorden we niks meer. We dachten even dat het beestje zelfstandig was ontsnapt uit de schoorsteen. Gelukkig was Peter Zijlmans van de Hondenzoekgroep ook aanwezig met een speciale camera, die door allerlei hoeken en kieren kan navigeren, en de vogel tóch nog spotte.’’

Maar het leek haast onmogelijk om het gevederde dier te bevrijden, waarop de brandweer werd gebeld. Een enorme hijskraan werd uitgevouwen, waarna de brandweer via het dak de vogel naar beneden kon begeleiden. ,,Met behulp van een soort veer kon de kauw naar beneden schuiven’’, vertelt een medewerker van de Dierenambulance. ,,Daarna is de vogel via de woonkamer naar buiten gevlogen, waar wij het beestje hebben opgevangen.’’

De Dierenambulance heeft de kleine avonturier nagekeken, maar deze was helemaal in orde. Inmiddels is hij weer op ‘vrije voeten'.

EDE - Maandagmiddag 14 maart tegen 13.00 uur zat een kauw vast in de schoorsteen van een woning aan de Molenstraat in Ede. De vogel werd bevrijd door de brandweer en overgedragen aan de Dierenambulance.