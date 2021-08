Omstreden fietspad Wageningen Campus deels klaar voor gebruik

Begin deze week gaf de gemeente Wageningen de aannemer toestemming om de werkzaamheden te hervatten. Die waren eerder stopgezet , omdat Wageningen University & Research (WUR) geen vergunning had aangevraagd om een stukje van een wildwal bij de Bornsesteeg te rooien. Omdat burgemeester en wethouders vonden dat het fietspad belangrijk is voor de verkeersveiligheid van de studente, mocht de aanleg doorgaan. De vergunning moet nog wel worden verleend en bezwaar daartegen blijft mogelijk, ondanks dat het fietspad er al ligt.

Dassenbos

Het laatste deel (van Aurora naar de Dijkgraaf net buiten de campus) komt er vooralsnog niet. Het asfalt houdt net voorbij het onderwijsgebouw abrupt op. De fietsers moeten hun route vervolgen aan de andere kant van de busbaan, waar onlangs een oversteek is gemaakt.



De provincie Gelderland en WUR kibbelen nog over de landschappelijke waarde van de grond naast het Dassenbos. WUR wil met grondmonsters aantonen dat er geen sprake is van historische bosgrond. Als alle meetgegevens binnen zijn, neemt de provincie een besluit over het mogelijk aanleggen van een fietspad langs het Dassenbos.



Ook moet de gemeente Wageningen nog instemmen met de aanleg van het laatste stukje fietspad. De laatste meters lopen namelijk over gemeentegrond. De gemeenteraad neemt hierover pas in de loop van september een besluit.