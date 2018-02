Ondergronds 'bedenkingscentrum' bij Muur van Mussert

De prijsvraag was uitgeschreven voor studenten door de Wetenschapswinkel van de Wageningse universiteit, in opdracht van de stichting Erfgoed Ede. De Muur van Mussert is een vooroorlogs complex. De eigenaar van de camping waar het bouwwerk op staat, wil het afbreken. Historici willen het bouwwerk juist behouden. De muur herinnert aan een zwarte bladzijde. De NSB hield er massabijeenkomsten en NSB-leider Anton Mussert schaarde zich er in 1940 in zijn 'Hagespraak der Bevrijding' aan de kant van de Duitse bezetter.