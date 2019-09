Onderzoeker: ‘Wethouder trok te laat aan de bel over dubieus zand in Barneveld’

Wanneer wist verantwoordelijk wethouder Aart de Kruijf dat door grondbedrijf Vink in Barneveldse woonwijken gestort zand wellicht was vervuild? Dat wordt de cruciale vraag voor de vergadering van de Barneveldse gemeenteraad komende donderdag.

De Kruijf had op z’n minst eerder met de fractievoorzitters in de gemeenteraad kunnen overleggen over het mogelijk vervuilde zand, zei onderzoeker Bas Eenhoorn vanavond in een commissievergadering van de gemeenteraad.



,,Dan had de zandkwestie in Barneveld zeker een andere dynamiek gekregen. Daar ligt uiteindelijk de kiem van wat een zandcrisis is geworden’’, aldus de oud-voorzitter van de VVD.

Informele melding provincie

,,De provincie had informeel gemeld dat er wat met het zand aan de hand was. Hoe ga je daar als bestuurder dan mee om? Als de wethouder zijn kennis sneller had gedeeld met de fractievoorzitters was er ook meer gezamenlijkheid ontstaan van gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders in de aanpak.’’

Volledig scherm Wethouder Aart de Kruijf. © Saskia Berdenis van Berlekom Vanavond werd duidelijk dat toenmalig wethouder Gerard van den Hengel (VVD) eind 2017 in de wandelgangen van een bijeenkomst van partijgenoot en Gelders gedeputeerde Conny Bieze hoorde over het onderzoek van de Gelderse Omgevingsdiensten naar het zand.



Onbeantwoord bleef de vraag wanneer Van den Hengel zijn collega De Kruijf (SGP) daarvan op de hoogte bracht. ,,Het onderwerp is op 20 maart 2018 voor het eerst in het college aan de orde geweest. U moet mij geloven dat het mij niet eerder bekend was’’, benadrukte De Kruijf.

Geen risico gezondheid