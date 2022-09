Ongebruikelijk om de naam van een bestaande dichter aan te nemen, maar zo liep het nu eenmaal

Mijn eerste alias was ‘Ingmar Heytze’. Ik weet, het is hoogst ongebruikelijk om de naam van een bestaande en publicerende dichter aan te nemen, maar zo liep het nu eenmaal. Het was in de vroege jaren 2000, ik was juist afgestudeerd en had een baantje als redacteur bij een uitgeverij van naslagwerken. Daarnaast schreef ik wat en had ik mezelf opgewerkt tot hoofdredacteur van een vaag sciencefictionblaadje.