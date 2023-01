Onrust in Achterberg smet op nieuwjaarsfeest zonder grote incidenten in Vallei: ‘Zie er de lol niet van in’

Erik Wesselius is blij met beslissing rechter: ‘Stekker uit World Food Experience’

Erik Wesselius is een blij man. Zo blij dat hij bij de bakker om de hoek een gebakje heeft gekocht en daar heerlijk van heeft genoten. De aanleiding voor de traktatie was de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor de World Food Experience (WFE). Dat deugt niet en werpt een schaduw over de plannen voor het pretpark over voeding en voedsel op de kazerneterreinen in Ede.

29 december