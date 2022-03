Ontsnappen uit een bus moet scholieren warm krijgen voor lerarenopleiding

Honderden potentiële studenten zaten zaterdag vast in een streekbus bij de Christelijke Hogeschool in Ede. Maar geen paniek: de studenten lieten zich vrijwillig opsluiten. De bus deed dienst als mini-escaperoom en is onderdeel van een voorlichtingscampagne die meer studenten naar de lerarenopleiding moet trekken.

Nederland kent namelijk al enkele jaren een groot lerarentekort. Vooral in het basisonderwijs is het aantal vacatures sterk toegenomen. Om meer jongeren te interesseren voor het beroep van leraar, wordt daarom door pabo's in het land van alles uit de kast getrokken.

De escaperoom die zaterdagochtend bij de open dag van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) stond is daar een voorbeeld van. De bus gaat langs bij scholen in de regio om het vak van docent te promoten. In vijftien minuten moesten jongeren - sommigen van hen samen met hun ouders - ‘ontsnappen’ uit de bus. Tijdens de ontsnappingspoging kregen ze opdrachten die waren gekoppeld aan skills die je nodig hebt als leraar.

Tussenjaar

Op dit moment heeft de CHE zo'n 230 studenten die de lerarenopleiding volgen. Voor volgend schooljaar loopt het qua aanmeldingen nog niet storm, meldt een woordvoerder. ,,We zien dat er op zich heel veel interesse is voor de opleiding. Maar het aantal inschrijvingen blijft een beetje achter. Dat heeft misschien te maken met het besluit om de basisbeurs vanaf 2023 pas in te voeren. Het lijkt erop dat veel scholieren daardoor eerst een tussenjaar nemen.”