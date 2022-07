Ook huisdieren zorgen voor een mestprobleem

Column aan de markt Een natuurlij­ke parasol boven een coronater­ras

Nu het zo warm is, vormen de vier platanen die de markering vormen tussen Markt en Hoogstraat een prachtig natuurlijk bladerdak boven de terrassen aldaar. De koperen ploert noodzaakt velen om de schaduw op te zoeken en geloof me: daar hebben we meer dan genoeg van. Deze statige bomen staan met hun volle kruinen in voor een prachtig decor.

16 juli