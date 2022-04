Op 20 procent van provinciale wegen in Utrecht gaat snelheid naar 60 kilometer per uur

Op een deel van de provinciale wegen in Utrecht gaat de snelheid de komende jaren van 80 naar 60 kilometer per uur. Tot 2040 gaat het om 20 procent van de N-wegen in de provincie. Ook op de parellelwegen gaat de snelheid omlaag, onder andere tussen Veenendaal en Rhenen.

De verlaging van de snelheid op provinciale wegen werd in 2019 aangekondigd in het coalitieakkoord dat GroenLinks, D66, PvdA, CDA en ChristenUnie na de verkiezingen sloten. Langzamer rijden is veiliger, leidt tot minder geluidsoverlast en verlaagt de uitstoot van CO2, aldus de partijen. Het voornemen leidde destijds tot wisselende reacties.

Nu het provinciale wegennet tegen het licht is gehouden, blijkt op 20 procent van de wegen de snelheid omlaag te kunnen. Bij elkaar opgeteld gaat het om ongeveer 72 kilometer. Voordat de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur gaat, moet een weg worden aangepast. Een van de trajecten waarmee de provincie vanaf 2023 mee aan de slag wil, is de N225 van Rhenen naar de provinciegrens met Gelderland.

Volgens de provincie kan niet worden volstaan met ‘een bordje 60’. ,,Er zijn ingrijpende aanpassingen aan de weg nodig om de lagere snelheid af te dwingen en tegelijk de grote hoeveelheden (vracht)verkeer veilig af te kunnen wikkelen.’’

Kosten

Om kosten te besparen en de overlast te beperken worden de aanpassingen uitgevoerd tijdens het geplande groot onderhoud van een weg. Dat betekent dat de verlaging van de snelheid op N-wegen over een groot aantal jaren wordt uitgesmeerd. In 2040 moet het werk op 20 procent van de wegen klaar zijn. De kosten – afhankelijk van wat er per weg moet gebeuren – liggen in totaal tussen de 28 miljoen en 128 miljoen euro.

Volgens provinciebestuurder Arne Schaddelee (ChristenUnie, mobiliteit) wordt met de snelheidsverlaging ‘een grote stap in de goede richting’ gezet als het gaat om ‘een gezondere leefomgeving voor iedereen die in de buurt van onze provinciale wegen is of woont’.

Op parellelwegen van provinciale wegen is het de bedoeling dat de snelheid terug gaat van 60 naar 30 kilometer per uur. Dat zou dan ook gaan gelden voor de Cuneraweg (N233) tussen Veenendaal en Rhenen. Er zijn al plannen om in het Veeneind tegen de Veenendaalse gemeentegrens een stuk van de parallelweg aan te pakken en verkeersluw te maken.